В Татарстане усилили защиту хвойных лесов перед Новым годом

В Республике Татарстан стартовала межведомственная профилактическая операция «Ель», направленная на сохранение хвойных насаждений в период предновогоднего спроса на живые деревья. Кампания реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до конца 2025 года.

Основное внимание уделено участкам с молодыми хвойными деревьями. Для предотвращения незаконных рубок в лесах организовано усиленное патрулирование. Практически в круглосуточном режиме дежурят мобильные группы, в которые вошли государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции.

В Министерстве лесного хозяйства РТ напомнили жителям о важности ответственного отношения к природе. Начальник отдела государственного контроля Айрат Ахмеров призвал приобретать новогодние ели исключительно в официальных торговых точках, где выдаются все необходимые документы. По его словам, только такой подход помогает сохранить лесной фонд республики.

За нарушение лесного законодательства предусмотрена строгая ответственность. Гражданам грозят штрафы от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, юридическим — до 300 тысяч рублей. Помимо этого, нарушители обязаны возместить ущерб, размер которого зависит от породы дерева, места вырубки и категории леса. Если сумма вреда превышает 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

В Минлесхозе также напомнили, что о фактах незаконной вырубки можно сообщать по телефону горячей линии. Операция «Ель» проводится ежегодно и остаётся одной из ключевых мер по защите хвойных лесов в преддверии новогодних праздников.