Многодетные семьи Челнов все чаще выбирают выплату вместо земли

Многодетные семьи Набережных Челнов все чаще делают выбор в пользу денежной компенсации вместо предоставления земельных участков. Как сообщили в городском исполнительном комитете, на 12 декабря с соответствующими заявлениями обратились 111 семей.

Власти отмечают, что поток заявлений остается стабильным: ежедневно документы на получение выплаты подают в среднем от трех до шести семей. По словам начальника управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленара Гизатуллина, обращения рассматриваются в кратчайшие сроки, после чего полный пакет направляется в Министерство земельных и имущественных отношений республики. При этом работа по формированию новых земельных участков для многодетных продолжается. Так, в ноябре в Тукаевском районе, рядом с СНТ «Гладиолус», было подготовлено 434 участка, подходящих для предоставления семьям.

Параллельно с этим ведется оформление новых территорий. В последнее время специалисты разработали и направили на утверждение в районную администрацию 38 схем размещения земельных участков в Тукаевском муниципальном районе.

С начала 2025 года земельные участки уже получили 961 многодетная семья, проживающая в Набережных Челнах. Однако часть заявителей предпочитает альтернативную меру поддержки, введенную с ноября текущего года.

Напомним, что многодетные семьи Казани и Набережных Челнов, находящиеся в очереди на получение земли, могут заменить участок единовременной выплатой в размере 200 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться с заявлением в орган местного самоуправления. Муниципалитет проверяет документы и в течение семи рабочих дней принимает решение о включении в реестр либо выдает мотивированный отказ. В случае положительного ответа документы направляются в профильное министерство, где проводится повторная проверка и в течение недели выносится окончательное решение.