В РТ противодействие коррупции среди молодёжи строится на создании равных возможностей

15 декабря 2025  12:32
Владислав Косолапкин

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Она подчеркнула, что в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией важно изменить сам взгляд на проблему. Задача Министерства по делам молодежи - не расследование преступлений, а профилактика через создание открытых и бесплатных возможностей для самореализации.

«Мы хотим показать нашей молодежи, что все, чего они захотят в творчестве или профессии, они могут достичь абсолютно бесплатно: учиться в лучших школах и вузах, участвовать в мероприятиях вроде «Студенческой весны» или отдыхать в детских лагерях», – отметила Галиева-Мустафина.

Работа ведется через различные форматы: квесты, квизы, классные часы и «Уроки о важном», которые проводятся совместно с Молодежным правительством по всем муниципалитетам. Эта деятельность поддерживается руководством республики и интегрирована в новый национальный проект «Молодежь и дети».

«Россия - страна возможностей, и каждый молодой человек может проявить себя. Нам важно своим поведением показывать, что антикоррупционная политика – основа стабильности общества», – резюмировала замминистра.
 

