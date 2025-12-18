В РТ заменили водопровод 1975 года постройки на 45 млн рублей в рамках нацпроекта

В посёлке Алексеевское Алексеевского района Татарстана завершена масштабная реконструкция водопроводных сетей. Работы, общая стоимость которых составила 45 миллионов рублей, профинансированы за счёт дополнительных средств национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Минстрой РТ

В рамках обновления была произведена замена труб и установлено 79 смотровых колодцев с запорной арматурой на пяти улицах (Горького, Куйбышева, Демьяна Бедного, Подлесная и Халева). Общая протяжённость отремонтированных коммуникаций достигла 3,5 километра.

Как сообщает Министерство строительства республики, сети водоснабжения в посёлке были введены в эксплуатацию в 1975 году. К моменту реконструкции их износ превышал 85%, а отсутствие необходимой запорной арматуры и ветхость труб приводили к частым аварийным отключениям. Обновление инфраструктуры позволит повысить качество водоснабжения для 800 жителей и минимизировать технологические потери воды.

Всего на реализацию мероприятий национального проекта в Татарстане было дополнительно выделено 519,6 млн рублей. Эти средства позволили модернизировать 11 объектов коммунальной инфраструктуры суммарной протяжённостью 42 км, включая 8 новых сооружений. Два из этих новых объектов были построены именно в Алексеевском районе.