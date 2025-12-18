РТ усилила оснащение инспекторов по охране природы: ведомство получило 90 единиц зимней техники

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам значительно обновил свой парк специальной техники. В рамках пополнения инспекторскому составу было передано 74 новых снегохода и 16 специальных саней для патрулирования.

Церемония вручения ключей от техники состоялась с участием председателя ведомства Фёдора Баткова. Он выразил благодарность руководству республики, включая Раиса Рустама Минниханова, за поддержку, отметив, что новая техника позволит повысить эффективность работы по охране природы.

По словам чиновников, обновление парка является важным шагом для укрепления охраны природных богатств региона. Современные снегоходы и сани будут использоваться для ежедневного патрулирования особо охраняемых природных территорий, охотничьих угодий и водных объектов. Они позволят инспекторам оперативнее реагировать на нарушения, проводить мониторинг популяций животных и работы по их воспроизводству.

«Большое спасибо руководству республики за поддержку. Мы ежедневно выезжаем на патрулирование, и эта техника станет нашим надёжным помощником», — отметил начальник районного отдела комитета по Бавлинскому району Азат Миназов.