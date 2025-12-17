В Казани приняты решения о налоговых льготах для студентов из многодетных семей

17 декабря 2025  23:21

На состоявшейся IV сессии Казанской городской Думы депутаты утвердили ряд мер налоговой поддержки. Ключевым нововведением станет освобождение от уплаты земельного налога для учащихся из многодетных семей.

Согласно принятому решению, льгота предоставляется студентам дневной формы обучения высших учебных заведений, не достигшим 23-летнего возраста и воспитывающимся в многодетных семьях. Как пояснил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин, освобождение действует в отношении одного земельного участка, на котором расположено жилое помещение, где зарегистрирован получатель льготы.

«Эта мера имеет социальную направленность и полностью соответствует поправкам, внесённым в Налоговый кодекс Российской Федерации», — отметил Мухаметшин.

Кроме того, городские депутаты продлили до 31 декабря 2030 года действие специальной пониженной налоговой ставки для организаций, оказывающих помощь гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков и кредитных учреждений. Размер льготной ставки для таких уполномоченных структур составляет 0,001%.

