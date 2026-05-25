Казань впервые за 13 лет осталась без этапа Гран-при по фигурному катанию

25 мая 2026  16:33

Федерация фигурного катания России опубликовала расписание турниров на сезон 2026/27. В нем впервые с 2013 года не оказалось казанского этапа. Ранее столица Татарстана ежегодно принимала соревнования (сначала «Кубок России», затем этап Гран-при), где выступали звезды — Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова. Последний турнир прошел во Дворце спорта в ноябре 2025 года, победительницей стала местная фигуристка Дина Хуснутдинова.

В наступающем сезоне этапы Гран-при пройдут в Нижнем Новгороде (16–19 октября), Санкт-Петербурге (22–26 октября), Красноярске (30 октября – 2 ноября), Екатеринбурге (6–9 ноября) и Омске (13–16 ноября). Финал серии примет Саранск (25–28 февраля).

