Более 4,4 тысяч жителей Татарстана получили бесплатные юридические консультации

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Республика
24 июля 2026  16:16
Автор:
Дмитрий Смирнов

С 6 по 12 июля в Татарстане уже в третий раз прошла Всероссийская неделя правовой помощи.  В этом году она была приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Акция направлена на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, прежде всего, семейных.

Акция, проводимая в республике уже в третий раз, по данным Минюста РТ,  охватила более 190 тысяч человек. Для них было организовано порядка 5 тысяч мероприятий в самых разных форматах: от лекций и круглых столов до выставок, конкурсов и специализированных тренингов правовой направленности.

Для приема посетителей работало 170 пунктов, где профессиональную поддержку оказывали представители Государственного юридического бюро РТ, адвокаты и нотариусы. Акция охватила все без исключения муниципальные районы и городские округа.

Всего состоялось 415 консультационных мероприятий, в ходе которых за бесплатной помощью обратилось свыше 4400 человек. Активнее всего проблемами своего правового статуса интересовались семьи с двумя детьми, многодетные родители, а также участники СВО и члены их семей. 

Результатом работы юристов стала подготовка более 1,2 тысячи документов правового характера. Среди подготовленных бумаг — исковые заявления в суды и официальные обращения в уполномоченные государственные органы.

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