Скончался анестезиолог-реаниматолог РКБ Газинур Шагивалеев

news_top_970_100
Город
24 июля 2026  14:27

На 64-м году жизни ушел из жизни Газинур Шагивалеев, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Шагивалеев работал в РКБ с 1992 года. В разгар пандемии коронавируса он трудился в красной зоне временного инфекционного госпиталя — практически жил на работе, до последнего дня его работы спасая пациентов. Коллеги запомнили его как смелого и стойкого врача, а также доброго, отзывчивого человека и заботливого отца. 

news_right_column_240_400
Новости
Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, это пятое снижение подряд
Скончался анестезиолог-реаниматолог РКБ Газинур Шагивалеев
Форум «РОСТКИ» в Казани примет делегацию КНР во главе с вице-губернатором Хэйлунцзяна
На следующей неделе в Татарстане ожидается жара до +35 и дожди
В Казани у парка Победы построят высокоэтажный жилой комплекс
На набережной озера Кабан высадят рекордное количество деревьев
В Казани ушел из жизни профессор КФУ Владимир Чугунов
Минсельхозпрод РТ продолжает отбор по гранту на развитие МТБ начинающих сельхозпотребкооперативов