Скончался анестезиолог-реаниматолог РКБ Газинур Шагивалеев

На 64-м году жизни ушел из жизни Газинур Шагивалеев, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Шагивалеев работал в РКБ с 1992 года. В разгар пандемии коронавируса он трудился в красной зоне временного инфекционного госпиталя — практически жил на работе, до последнего дня его работы спасая пациентов. Коллеги запомнили его как смелого и стойкого врача, а также доброго, отзывчивого человека и заботливого отца.