СК возбудил уголовное дело после гибели подростков в ДТП под Зеленодольском

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Республика
24 июля 2026  15:40

Ночью 24 июля в Зеленодольске произошла смертельная авария с возгоранием автомобиля. В результате погибли несколько человек, среди которых были несовершеннолетние.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Один пострадавший с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Глава СК России поручил руководителю татарстанского следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии.

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