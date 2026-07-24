Казанский бизнесмен предстанет перед судом за уклонение от налогов на 244 млн рублей

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Город
24 июля 2026  16:19

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего руководителя коммерческой организации. Бизнесмену инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — более 244 млн рублей, а также неправомерный оборот платежных средств.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год фигурант вносил в налоговые декларации заведомо искаженные сведения, имитируя финансовые операции с двумя десятками подконтрольных контрагентов. Кроме того, были оформлены фиктивные распоряжения о перечислении свыше 1,2 млрд рублей на счета других организаций.

В ходе следствия часть нанесенного ущерба — 75 млн рублей — возмещена. Арест наложен на имущество обвиняемого и его фирмы на общую сумму более 174 млн рублей. Материалы переданы в Вахитовский районный суд Казани.

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