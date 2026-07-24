Студотряды из России и Белоруссии приступили к работе в больницах Альметьевска

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Республика
24 июля 2026  17:20

В Альметьевске стартовал трудовой сезон студенческого медицинского отряда «АльМедик». К работе приступили 23 будущих медика — четверо из Белоруссии, остальные из семи регионов России. Молодые люди займут должности медсестер, фельдшеров, санитаров и терапевтов в четырех городских больницах.

По словам руководителя Республиканского центра студотрядов Василия Ислаева, практика помогает студентам получить навыки, недоступные в учебных аудиториях, и осознанно выбрать специализацию. Помимо лечебной работы, участники проводят профилактические акции, экскурсии и культурные мероприятия.

За годы существования проекта в Альметьевском и Лениногорском районах отработал 151 студент из 23 регионов, а также из Белоруссии и Кыргызстана.

Старт всероссийскому трудовому сезону дал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что медицинские отряды существуют более 20 лет, и в этом году особый акцент сделан на наставничестве — закрепленном в законодательстве институте, где каждого новичка курирует опытный коллега.

Всего этим летом в медицинских отрядах по стране трудоустроены более 16 тыс. студентов. Проект реализуется при координации Минмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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