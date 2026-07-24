Татарстанцев приглашают на форум «Безопасность и охрана труда» в Москве

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Республика
24 июля 2026  14:57

Юбилейная 30-я выставка-форум БИОТ 2026 пройдет в столице с 17 по 20 ноября. К участию приглашаются компании и специалисты из Татарстана, сообщили в Минтруде РФ.

Мероприятие, проводимое с 1992 года, является главной площадкой для демонстрации средств индивидуальной защиты и обсуждения культуры безопасного труда. Организаторы — Минтруд, РСПП, Федерация профсоюзов и Ассоциация «СИЗ».

В программе: конференции, мастер-классы, дискуссии по охране труда, промбезопасности, экологии, HR и внедрению ИИ. Среди участников — руководители крупных компаний, представители органов власти, закупщики, инженеры, технологи.

На выставке развернут региональные экспозиции, стенды производителей СИЗ, зоны для переговоров и игровых решений. Традиционно пройдут молодежные конкурсы — БИОТАРТ, БИОТОН, НИР, а также соревнования по первой помощи и Цифровая олимпиада по охране труда.

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