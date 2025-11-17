Более 500 казанских семей получили новое жилье по государственным программам

В этом году 520 семей в Казани смогли улучшить свои жилищные условия благодаря поддержке государства, сообщает городская мэрия. Помощь предоставляется по разным федеральным и республиканским программам.

Самым популярным направлением остается социальная ипотека. В 2025 году по этой программе квартиры получили 496 семей. Среди новоселов — 15 семей участников СВО, которые были признаны нуждающимися в срочной поддержке. Они уже заселились в новые дома в жилых районах «Салават Купере» и «Гаилэ».

Скоро ключи от квартир получат и другие участники программы: квартиры уже распределены в еще двух домах в «Салават Купере», и заселение планируется в ближайшее время. Всего в очереди на социальную ипотеку стоят еще 1514 казанских семей.

Помощь разным категориям граждан

Государство поддерживает не только тех, кто берет ипотеку. В этом году помощь на приобретение жилья получили:

Ветераны и инвалиды: 2 вдовы участников ВОВ и 10 инвалидов по общему заболеванию.

Многодетные семьи: Одна семья, воспитывающая пятерых детей, получила сертификат на квартиру площадью 77,36 кв. м.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС: Одному участнику ликвидации последствий катастрофы также предоставлен жилищный сертификат.

Молодые семьи: 10 семей уже воспользовались социальной выплатой, еще 48 — ждут своей очереди.

Как принять участие?

Основные условия для участия в программах: постоянная регистрация в Казани, статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и, для ипотечных программ, достаточный уровень дохода для выплаты кредита.

Подать документы можно удобными способами: через портал Госуслуги РТ, в любом офисе МФЦ или в районной администрации.