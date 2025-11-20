Более 9,6 тысяч самозанятых в Татарстане присоединились к системе пенсионного страхования

В Татарстане свыше 9,6 тысячи самозанятых граждан зарегистрировались в системе добровольного пенсионного страхования. Из них более 1,7 тысячи человек уже начали уплачивать взносы, общая сумма которых превысила 49 миллионов рублей. Такие данные привел председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

Как пояснил депутат, согласно федеральному законодательству, самозанятые не обязаны платить страховые взносы в Пенсионный фонд. Это означает, что периоды самозанятости не засчитываются в страховой стаж и не приносят пенсионных баллов. Чтобы сформировать будущую пенсию, самозанятые могут добровольно вступить в правоотношения с Социальным фондом России.

Размер взносов варьируется от 59,2 до 473,9 тысячи рублей в год. Например, при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 1344 рубля, а при сумме в 50 тысяч рублей - 1920 рублей. После полугода регулярных выплат самозанятый может рассчитывать на пособие в размере 70% от выбранной страховой суммы, а через год - на 100%.

Страховыми случаями признаются болезнь или травма, уход за больным членом семьи, карантин, протезирование по медицинским показаниям и санаторное лечение. Всего в Татарстане зарегистрировано более 433 тысяч самозанятых граждан.