«Большой этнографический диктант» пройдет в 10-й раз

О том, что ждет жителей республики в праздничные дни, рассказали на пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана», заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров, член Совета Чувашской национально-культурной автономии РТ Сильвия Чаркина и режиссер-постановщик фестиваля «Наш дом - Татарстан» Рамиль Сибгатуллин.

В этом году всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в десятый раз. Как подчеркнула Ирада Аюпова, это не проверка знаний и не экзамен, а увлекательный способ привлечь внимание к культурному разнообразию России и Татарстана.

- Это попытка лишний раз обратить внимание: несмотря на то что мы все такие разные, наша ценностная модель - единая, - отметила министр.

Главная идея диктанта - не набрать высший балл, а задуматься, открыть для себя что-то новое о традициях соседей и лучше понять корни собственной культуры. В прошлом году проверить свои знания в Татарстане решили почти 46 тысяч человек.

Для участников организовано 100 площадок в 39 районах республики, а главной станет обновленный Дом дружбы народов в Казани. Те, кто предпочитают онлайн-формат, могут воспользоваться официальными сайтами акции.

Особенностью юбилейного диктанта станет то, что свои вопросы по видео зададут военнослужащие - участники СВО. Это подчеркивает глубокую связь акции с темой защиты Отечества.

Сильвия Чаркина рассказала, что для многих диктант давно превратился в настоящий семейный праздник. На акцию приходят семьями в национальных костюмах. Вопросы часто вызывают живой интерес и удивление. Например, в прошлом году многих озадачил вопрос о том, зачем у чувашей жених на свадьбе надевал перчатки. Оказалось - чтобы не прикасаться к невесте голой рукой.

Другим ключевым событием станет гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом - Татарстан», который пройдет 4 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Вместо традиционных блоков по национальностям зрители увидят объединенные номера, где культуры разных народов переплетаются, демонстрируя их глубинную связь и гармонию. В этом году на отборочные туры было подано рекордное количество заявок - 512, а свои таланты показали более 4300 участников из разных районов республики.