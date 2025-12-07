С 2026 года минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 рубля

С 1 января 2026 года в России будет установлен новый минимальный размер оплаты труда. Согласно опубликованному закону, МРОТ вырастет до 27 093 рублей.

После вычета подоходного налога в 13% работник будет получать на руки 23 570 рублей. По сравнению с 2025 годом, когда минималка составляла 22 440 рублей, это увеличение превышает 4,5 тысячи рублей.

МРОТ используется как базовая величина не только для регулирования заработных плат, но и для расчета различных социальных выплат, включая пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для других целей обязательного социального страхования.