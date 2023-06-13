Бульвар на Серова и озеро на Лаврентьева: жители Казани выбрали объекты благоустройства в 2024 году

Жители Казани выбрали пять общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году. Итоги онлайн-голосования озвучили сегодня городские власти. В топе – вторая очередь бульвара по улице Серова, озеро Чайковое вблизи 7-ой горбольницы, набережная озера Нижний Кабан, а также сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская. Категория «свой вариант» набрала 11,3 тыс. голосов.

Жители республики также отдали свои голоса за кинологический комплекс для дрессировки собак в Зеленодольске, челнинский парк «Прибрежный», набережную Камы в Елабуге и др.

Проголосовали татарстанцы и за дворы, которые будут благоустроены по программе «Наш двор» в 2024 году. К слову, с будущего года татарстанцы смогут участвовать в обсуждении схемы благоустройства своего двора в онлайн-формате. По данным Минстроя РТ, за три года в Татарстане отремонтировали 3 379 придомовых территорий на сумму порядка 25 млрд рублей. В этом году обустраивается 961 двор с лимитом финансирования 9 млрд рублей.

Топ-5 объектов для благоустройства в Казани

Жители Казани выбрали объекты благоустройства 2024 года. Лидером онлайн-голосования стала вторая очередь бульвара по улице Серова в Московском районе города, за который свой голос отдали 12 820 человек. В этом году будет благоустроена часть западной половины бульвара, примыкающего к спортивному комплексу для людей с ОВЗ.

Победителем в онлайн-голосовании и приоритетным для благоустройства в Казани выбран бульвар на улице Серова. За него свои голоса отдали 12,8 тыс. человек.

Как напомнил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов, изначально концепция бульвара на Серова предполагала лишь работу с водоемом, представляющим собой место сбора сточных вод.

Второе место с 12,5 тыс. голосами занял проект благоустройства озера Большое Чайковое. Улучшение позволит повысить проницаемость квартала с улицы Чуйкова до Лаврентьева.

При благоустройстве озера Большое Чайковое частично ликвидируют территорию рынка на улице Лаврентьева. К реорганизации рынка приступят в будущем году.

Комфортная связь планируется и между территорией больницы и перинатального центра. К реорганизации планируется рыночная площадь по улице Лаврентьева, которая будет частично ликвидирована. К реорганизации рынка приступят в будущем году.

На третьем месте голосования расположился «Свой вариант». Свои предпочтения написали почти 12 тыс. казанцев. По словам Саляхутдинова, практика помогает властям увидеть территории потенциальные для благоустройства.

«Например, в прошлом году с «Свой вариант» жители активно вписывали сквер в микрорайоне «Солнечный город», благодаря чему в этом году сквер вынесли в отдельную категорию», – отметил он.

На четвертом месте оказалась набережная озера Нижний Кабан - от улицы Назарбаева до памятника Марджани. Пятое место – за сквером у ЖД вокзала Восстание-Пассажирская.

Всего в голосовании приняли участие 119 тыс. жителей Казани — это чуть более 10% от всего населения города.

Как отметила директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина, всего в прошедшем в РТ онлайн-голосовании приняли участие свыше 363 тыс. жителей республики. Это на 75 % больше, чем было в прошлом году.

Всего на голосование было вынесено 267 объектов: по пять объектов – в небольших муниципальных образованиях, по восемь – в больших, рекордное число объектов (30) вынесли в этот раз по Казани.

Узнать полный список общественных пространств-победителей можно здесь.

С 2015 года в РТ благоустроили 367 общественных пространств

Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин, в РТ за последние восемь лет благоустроили 367 общественных пространств. Общая сумма вложений составила почти 19 млрд рублей.

По словам министра, в этом году в рамках федерального проекта благоустраивается 60 объектов на сумму 2 млрд 281 млн рублей.

Помимо федерального проекта, общественные территории благоустраиваются в рамках Всероссийского конкурса малых городов, который проводится с 2018 года.

«За пять лет гранты их федерального бюджета на сумму 2,7 млрд рублей получили 40 проектов-победителей. В том числе это 8 объектов 2023-го года, на их реализацию выделено 696 млн рублей», – отметил спикер.

В прошлом году победу во Всероссийском конкурсе малых городов одержал Зеленодольск, в котором уже в текущем году обустроят кинологический комплекс для дрессировки собак.

В Зеленодольске появится образовательно-спортивный кинологический комплекс для дрессировки собак. Его создадут в рамках федерального проекта «Формирование городской среды».

Образовательно-спортивный кинологический комплекс, который реализуют в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», будет разбит в парке Алтынова.

«Комплексное решение планируем реализовать уже в текущем году», - сказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Кроме того, в городе благоустроят:

- сквер «Юный Корабел» по улице Комарова (2-я очередь);

- парка Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова (3-я очередь);

- набережная озера Карасиха в поселке Васильево;

- ландшафтный парк у водоема по улице Юбилейная в поселке Васильево.

Встречи по программе «Наш двор» переведут в онлайн-формат

Цифровой сервис «Локоло» будут применять в Татарстане при реализации программы «Наш двор» с будущего года. Об этом сообщила сегодня куратор программы Арина Петрова.

Встречи с жителями по программе «Наш двор» с будущего года частично переведут в онлайн-формат.

«Как вы знаете, у нас несколько ступеней участия жителей в программе «Наш двор» - в том числе обсуждение схемы благоустройства. Мы хотим частично их перенести в онлайн формат», – сказала она на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

Куратор заверила, что после введения новшества формат очных встреч с жителями сохранят.

«Очные встречи никуда не денутся, они будут. Но хотим проводить общие собрания через приложение чтобы молодежь тоже могла присоединится, и могла проголосовать за свой двор во время общего собрания через приложение», – пояснила она, отметив, что подробные инструкции о работе приложения будут передаваться на встречах с жителями.

Спикер отметила, что в настоящий момент процент выполнения программы «Наш двор» составляет 41%. В прошлом году на данный период он составлял 33%.

«Видно, что скорость увеличена. И это благодаря тому, что у нас в этот раз устоялась нормальная погода раньше – практически на месяц раньше вышли мы. Очень надеемся, что до Дня Республики все работы будут завершены», – отметила она.

Со слов Петровой, виды работ остались прежними: ремонт проездов и тротуаров, установка оборудования и освещения, обновление площадок для сбора мусора.

Приоритетный список дворов, вошедших в программу «Наш двор» уже опубликован в разделе «Документы» на сайте dvor.tatar.

Как заявила менеджер развития дог-френдли-среды Дарья Раек, кроме прочего у жителей городов существует потребность и в площадках для выгула собак.

Согласно опросу, 10% татарстанцев связали причину отсутствие собаки с некачественной инфраструктурой для выгула

Опрос показал, что 10% татарстанцев связывают причину отсутствия собаки с некачественной инфраструктурой для выгула.

«Мы поинтересовались у категории «невладельцев», почему они не заводят собаку. Нас порадовало, что всего лишь 14% ответили, что не любят собаку или не хотят ее. Что важно, 10% респондентов отметили отсутствие качественной инфраструктуры для выгула. Это еще один аргумент для нас заняться этим вопросом», – сказала Раек.

Спикер отметила, что опрос проводился в рамках голосования по благоустройству общественных пространств. До опроса по созданию дружелюбной среды дошел каждый третий участник голосования.

«Самое удивительное, что у 77% респондентов собак не было. Это говорит о том, что запрос на эту инфраструктуру есть у всех категорий жителей», – добавила она.

По словам Раек, 81% респондентов отметили что не имеют в пешей доступности мест для дрессировки и выгула собак, 64% готовы участвовать в решении проблемы с нехваткой мест в городе.

«Многие отмечают что не хватает именно огороженных мест, где можно было бы безопасно спустить собаку с поводка. 42% владельцев отметили, что никогда не спускают собаку с поводка. Двоякий результат: это говорит об ответственности перед жителями, грустно, что постоянный выгул на поводке не дает животным удовлетворить все свои потребности», – резюмировала она.