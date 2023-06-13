Бульвар на Серова и озеро на Лаврентьева: жители Казани выбрали объекты благоустройства в 2024 году

Жители Казани выбрали пять общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году. Итоги онлайн-голосования озвучили сегодня городские власти. В топе – вторая очередь бульвара по улице Серова, озеро Чайковое вблизи 7-ой горбольницы, набережная озера Нижний Кабан, а также сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская. Категория «свой вариант» набрала 11,3 тыс. голосов.
Жители республики также отдали свои голоса за кинологический комплекс для дрессировки собак в Зеленодольске, челнинский парк «Прибрежный», набережную Камы в Елабуге и др.
Проголосовали татарстанцы и за дворы, которые будут благоустроены по программе «Наш двор» в 2024 году. К слову, с будущего года татарстанцы смогут участвовать в обсуждении схемы благоустройства своего двора в онлайн-формате. По данным Минстроя РТ, за три года в Татарстане отремонтировали 3 379 придомовых территорий на сумму порядка 25 млрд рублей. В этом году обустраивается 961 двор с лимитом финансирования 9 млрд рублей.
Топ-5 объектов для благоустройства в Казани
Жители Казани выбрали объекты благоустройства 2024 года. Лидером онлайн-голосования стала вторая очередь бульвара по улице Серова в Московском районе города, за который свой голос отдали 12 820 человек. В этом году будет благоустроена часть западной половины бульвара, примыкающего к спортивному комплексу для людей с ОВЗ.
Как напомнил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов, изначально концепция бульвара на Серова предполагала лишь работу с водоемом, представляющим собой место сбора сточных вод.
Второе место с 12,5 тыс. голосами занял проект благоустройства озера Большое Чайковое. Улучшение позволит повысить проницаемость квартала с улицы Чуйкова до Лаврентьева.
Комфортная связь планируется и между территорией больницы и перинатального центра. К реорганизации планируется рыночная площадь по улице Лаврентьева, которая будет частично ликвидирована. К реорганизации рынка приступят в будущем году.
На третьем месте голосования расположился «Свой вариант». Свои предпочтения написали почти 12 тыс. казанцев. По словам Саляхутдинова, практика помогает властям увидеть территории потенциальные для благоустройства.
«Например, в прошлом году с «Свой вариант» жители активно вписывали сквер в микрорайоне «Солнечный город», благодаря чему в этом году сквер вынесли в отдельную категорию», – отметил он.
На четвертом месте оказалась набережная озера Нижний Кабан - от улицы Назарбаева до памятника Марджани. Пятое место – за сквером у ЖД вокзала Восстание-Пассажирская.
Всего в голосовании приняли участие 119 тыс. жителей Казани — это чуть более 10% от всего населения города.
Как отметила директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина, всего в прошедшем в РТ онлайн-голосовании приняли участие свыше 363 тыс. жителей республики. Это на 75 % больше, чем было в прошлом году.
Всего на голосование было вынесено 267 объектов: по пять объектов – в небольших муниципальных образованиях, по восемь – в больших, рекордное число объектов (30) вынесли в этот раз по Казани.
Узнать полный список общественных пространств-победителей можно здесь.
С 2015 года в РТ благоустроили 367 общественных пространств
Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин, в РТ за последние восемь лет благоустроили 367 общественных пространств. Общая сумма вложений составила почти 19 млрд рублей.
По словам министра, в этом году в рамках федерального проекта благоустраивается 60 объектов на сумму 2 млрд 281 млн рублей.
Помимо федерального проекта, общественные территории благоустраиваются в рамках Всероссийского конкурса малых городов, который проводится с 2018 года.
«За пять лет гранты их федерального бюджета на сумму 2,7 млрд рублей получили 40 проектов-победителей. В том числе это 8 объектов 2023-го года, на их реализацию выделено 696 млн рублей», – отметил спикер.
В прошлом году победу во Всероссийском конкурсе малых городов одержал Зеленодольск, в котором уже в текущем году обустроят кинологический комплекс для дрессировки собак.
Образовательно-спортивный кинологический комплекс, который реализуют в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», будет разбит в парке Алтынова.
«Комплексное решение планируем реализовать уже в текущем году», - сказал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Кроме того, в городе благоустроят:
- сквер «Юный Корабел» по улице Комарова (2-я очередь);
- парка Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова (3-я очередь);
- набережная озера Карасиха в поселке Васильево;
- ландшафтный парк у водоема по улице Юбилейная в поселке Васильево.
Встречи по программе «Наш двор» переведут в онлайн-формат
Цифровой сервис «Локоло» будут применять в Татарстане при реализации программы «Наш двор» с будущего года. Об этом сообщила сегодня куратор программы Арина Петрова.
«Как вы знаете, у нас несколько ступеней участия жителей в программе «Наш двор» - в том числе обсуждение схемы благоустройства. Мы хотим частично их перенести в онлайн формат», – сказала она на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».
Куратор заверила, что после введения новшества формат очных встреч с жителями сохранят.
«Очные встречи никуда не денутся, они будут. Но хотим проводить общие собрания через приложение чтобы молодежь тоже могла присоединится, и могла проголосовать за свой двор во время общего собрания через приложение», – пояснила она, отметив, что подробные инструкции о работе приложения будут передаваться на встречах с жителями.
Спикер отметила, что в настоящий момент процент выполнения программы «Наш двор» составляет 41%. В прошлом году на данный период он составлял 33%.
«Видно, что скорость увеличена. И это благодаря тому, что у нас в этот раз устоялась нормальная погода раньше – практически на месяц раньше вышли мы. Очень надеемся, что до Дня Республики все работы будут завершены», – отметила она.
Со слов Петровой, виды работ остались прежними: ремонт проездов и тротуаров, установка оборудования и освещения, обновление площадок для сбора мусора.
Приоритетный список дворов, вошедших в программу «Наш двор» уже опубликован в разделе «Документы» на сайте dvor.tatar.
Как заявила менеджер развития дог-френдли-среды Дарья Раек, кроме прочего у жителей городов существует потребность и в площадках для выгула собак.
Согласно опросу, 10% татарстанцев связали причину отсутствие собаки с некачественной инфраструктурой для выгула
«Мы поинтересовались у категории «невладельцев», почему они не заводят собаку. Нас порадовало, что всего лишь 14% ответили, что не любят собаку или не хотят ее. Что важно, 10% респондентов отметили отсутствие качественной инфраструктуры для выгула. Это еще один аргумент для нас заняться этим вопросом», – сказала Раек.
Спикер отметила, что опрос проводился в рамках голосования по благоустройству общественных пространств. До опроса по созданию дружелюбной среды дошел каждый третий участник голосования.
«Самое удивительное, что у 77% респондентов собак не было. Это говорит о том, что запрос на эту инфраструктуру есть у всех категорий жителей», – добавила она.
По словам Раек, 81% респондентов отметили что не имеют в пешей доступности мест для дрессировки и выгула собак, 64% готовы участвовать в решении проблемы с нехваткой мест в городе.
«Многие отмечают что не хватает именно огороженных мест, где можно было бы безопасно спустить собаку с поводка. 42% владельцев отметили, что никогда не спускают собаку с поводка. Двоякий результат: это говорит об ответственности перед жителями, грустно, что постоянный выгул на поводке не дает животным удовлетворить все свои потребности», – резюмировала она.