Бюджет программы «Земский учитель» в 2026 году превысит 1,1 млрд рублей

16 января 2026  16:16

В 2026 году на реализацию федеральной программы «Земский учитель» планируется направить более 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам Чернышенко, в текущем году и количество мест, и объём финансирования удвоились по сравнению с 2025 годом. Если в прошлом году было заполнено 599 вакансий на сумму около 600 млн рублей, то в 2026 году откроется уже 1 216 мест с финансированием свыше 1,18 млрд рублей.

Основной мерой поддержки для педагогов, переезжающих по программе в сёла и малые города, остаётся единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Для учителей, которые отправятся работать в регионы Дальнего Востока и на новые территории, сумма увеличена вдвое — до 2 миллионов рублей. Средства можно использовать на любые цели, включая покупку жилья.

Программа реализуется с 2020 года в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». По данным Министерства образования Татарстана, в 2025 году компенсацию в республике получили 12 педагогов-победителей.

