Бюджет Татарстана на 2026 год утвержден с дефицитом

На заседании Государственного Совета Республики Татарстан был окончательно принят главный финансовый документ региона на предстоящее трехлетие. Бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов утвержден во втором и третьем чтениях.

Как сообщается, в 2026 году планируется получить доходы в сумме 552,2 млрд рублей, тогда как объем расходов превысит 566 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 13,8 млрд рублей.

На последующие годы также запланирован дефицит: 16,9 млрд рублей в 2027 году и 18,7 млрд рублей в 2028 году. При этом доходная часть будет последовательно увеличиваться с 578,9 млрд рублей в 2027 году до 620,9 млрд рублей в 2028 году.

Председатель бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин охарактеризовал принятый документ как «сбалансированный», отметив, что он «станет надежным фундаментом для дальнейшего процветания нашей республики».

Параллельно депутаты утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, который на предстоящие три года будет исполнен без дефицита. В заседании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона.