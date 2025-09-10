Бюджеты муниципалитетов РТ получили более 80 млн рублей от туристического сбора

news_top_970_100
Республика
10 сентября 2025  10:11

С начала 2025 года в местные бюджеты Татарстана поступило 80,8 млн рублей от взимания туристического налога. Финансовые поступления зафиксированы в трех городских округах и 14 сельских поселениях республики, введших данный сбор с 1 января текущего года.

Согласно данным Министерства финансов РТ, которые приводит РБК «Татарстан», абсолютным лидером по объему поступлений стала Казань, где собрано 69,4 млн рублей (86% от общей суммы). Значительные поступления также зафиксированы в Зеленодольске и Болгаре, а также в поселениях Верхнеуслонского, Зеленодольского и Спасского районов.

Важно отметить, что не все муниципальные образования воспользовались правом введения сбора: власти Менделеевска и Чистополя приняли решение отказаться от его применения в первом квартале 2025 года.

В столице Татарстана действует прогрессивная шкала налогообложения: текущая ставка составляет 1% от стоимости проживания (но не менее 100 рублей в сутки). Планируется поэтапное увеличение сбора до 5% к 2029 году. По прогнозам городских властей, общий объем поступлений в 2025 году может достичь 100-120 млн рублей.

Полученные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и продвижение туристического бренда территорий. Внедрение туристического сбора стало частью системной работы по созданию устойчивой модели финансирования туристической отрасли в республике.

news_right_column_240_400
Новости
Как меняется образование в эру искусственного интеллекта
Как меняется образование в эру искусственного интеллекта
Гран-при «Алтын минбара» получил фильм из Черногории «Оплот стойкости»
Скончался замдиректора департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки России Руслан Миннахметов
Выборы в Татарстане: инструкция для избирателей
Выборы в Татарстане: инструкция для избирателей
Юбилей мировой юстиции Татарстана отметили в Госсовете
«Можно потерпеть»: герои СВО доказывают, что жизнь прекрасна вопреки всему
«Можно потерпеть»: герои СВО доказывают, что жизнь прекрасна вопреки всему
Бюджеты муниципалитетов РТ получили более 80 млн рублей от туристического сбора
В России вступают в силу новые правила пребывания для иностранных граждан