Бюджеты муниципалитетов РТ получили более 80 млн рублей от туристического сбора

С начала 2025 года в местные бюджеты Татарстана поступило 80,8 млн рублей от взимания туристического налога. Финансовые поступления зафиксированы в трех городских округах и 14 сельских поселениях республики, введших данный сбор с 1 января текущего года.

Согласно данным Министерства финансов РТ, которые приводит РБК «Татарстан», абсолютным лидером по объему поступлений стала Казань, где собрано 69,4 млн рублей (86% от общей суммы). Значительные поступления также зафиксированы в Зеленодольске и Болгаре, а также в поселениях Верхнеуслонского, Зеленодольского и Спасского районов.

Важно отметить, что не все муниципальные образования воспользовались правом введения сбора: власти Менделеевска и Чистополя приняли решение отказаться от его применения в первом квартале 2025 года.

В столице Татарстана действует прогрессивная шкала налогообложения: текущая ставка составляет 1% от стоимости проживания (но не менее 100 рублей в сутки). Планируется поэтапное увеличение сбора до 5% к 2029 году. По прогнозам городских властей, общий объем поступлений в 2025 году может достичь 100-120 млн рублей.

Полученные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и продвижение туристического бренда территорий. Внедрение туристического сбора стало частью системной работы по созданию устойчивой модели финансирования туристической отрасли в республике.