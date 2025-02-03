Часовня-прозекторская Казанского университета признана памятником культуры

Часовня-прозекторская, построенная в 1840 году на территории Казанского университета, была официально признана памятником культуры и внесена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает сайт Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Это здание, расположенное по адресу: улица Кремлевская, 35, было спроектировано архитектором М. П. Коринфским для нужд медицинского факультета университета. В 1860-1870-е годы оно использовалось для вскрытий, а в 1890-е годы служило моргом при университетской клинике.

Часовня сохранила свои оригинальные кирпичные стены и сводчатые потолки, а также элементы архитектурного стиля классицизм, включая круглый эркер-ротонду, арочные окна и пилястры с дорическими капителями.

После проведенной реставрации в 2020 году в помещении был открыт научно-образовательный центр «Теология».