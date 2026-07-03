Челнинскую транспортную компанию оштрафовали на 10 млн за взятку

Прокуратура Набережных Челнов выявила коррупционную схему в местной транспортной организации. Как установила проверка, руководитель фирмы в течение трёх лет (с 2021 по 2023 год) передавал должностным лицам незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

За эти действия в отношении юридического лица возбудили дело по статье о незаконном вознаграждении. Суд назначил компании штраф в 10 миллионов рублей, а переданные в виде взятки деньги конфисковали. Кроме того, организации запретили участвовать в государственных и муниципальных тендерах в течение двух лет – для транспортного бизнеса это серьёзный удар по рынку. Информацию сообщает в пресс-служба прокуратуры Татарстана.