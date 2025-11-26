Челны заняли 10-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

26 ноября 2025  14:56

Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, Набережные Челны заняли 10-ю позицию в общероссийском рейтинге качества городской среды по итогам 2025 года. Автоград продемонстрировал лучшие показатели среди городов-миллионников Приволжского федерального округа.

Город отличился минимальным количеством жалоб на медицинское обслуживание и низким уровнем деструктивного поведения населения. Высокие оценки челнинцы дали условиям для предпринимательской деятельности и работе жилищно-коммунального хозяйства.

Столица Татарстана Казань расположилась на 25-й строчке рейтинга, войдя в группу городов с высокой доступностью культурных ценностей и возможностей для самореализации. Исследование учитывало 12 ключевых параметров, включая материальное благополучие, экологию, образование и состояние дорожной инфраструктуры.

