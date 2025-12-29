РФС снял с КАМАЗа запрет на регистрацию новичков

Спорт
29 декабря 2025  18:29
Автор:
Эдгар Витковский

РФС снял с двух российских клубов запрет на регистрацию новичков – в их числе челнинский КАМАЗ. Ограничения действовали с 13 ноября из-за нарушения требований лицензирования. 29 декабря решение о снятии запрета было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клуба, сообщает «Р-Спорт».

По итогам 21 тура КАМАЗ располагается на пятой строчке в таблице Первой лиги, набрав 32 очка. От зоны прямого выхода в РПЛ челнинцев отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей – два.


