РФС снял с КАМАЗа запрет на регистрацию новичков

РФС снял с двух российских клубов запрет на регистрацию новичков – в их числе челнинский КАМАЗ. Ограничения действовали с 13 ноября из-за нарушения требований лицензирования. 29 декабря решение о снятии запрета было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клуба, сообщает «Р-Спорт».

По итогам 21 тура КАМАЗ располагается на пятой строчке в таблице Первой лиги, набрав 32 очка. От зоны прямого выхода в РПЛ челнинцев отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей – два.