Пенсионеры получат январскую пенсию досрочно

В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление выплат через банк выпадает на дни зимних каникул.

Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря. К этой дате выплаты получат все, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 11-е число каждого месяца, поскольку соответствующие дни в январе будут праздничными. После новогодних праздников доставка через банки возобновится по стандартному графику.

Стоит отметить, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

Досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере. В следующем месяце они, напомним, увеличиваются на 7,6% – выше уровня инфляции.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат средства за январь в привычные даты. Почтальоны начнут доставку на дом с 3 января. С этого же времени можно будет прийти за пенсией в кассу почтового отделения. Доставка через почту продлится до 25 января.

Более подробную информацию о выплате пенсий перед Новым годом и в праздничные дни января можно уточнить в банках и отделениях Почты России.