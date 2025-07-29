Чем удивил фестиваль «Народная лодка» в этом году

В субботу, 26 июля, на набережной Свияжска прошел третий фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка», на котором среди других тысяч гостей побывал и корреспондент «КВ».

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Республика
29 июля 2025  10:07
Автор:
Дмитрий Смирнов

Местный музей-заповедник проводит это мероприятие раз в два года. Причем не привлекая финансирования со стороны - хватает своих доходов и энтузиазма организаторов. Десятки лодок самого разного калибра (от древнескандинавского драккара до моторок), а также полноценных яхт приходят сюда по воде специально, чтобы принять участие в празднике.

 Фото: Ирина Семикозова

Помимо речных забав здесь можно было посмотреть презентацию книги Дениса Осокина «Уключина» на старом советском дебаркадере. Желающие могли послушать лекцию от директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, поотвечать на каверзные вопросы русалки, послушать выступления известных групп, посмотреть народный театр с Петрушкой и принять участие в других активностях. Не оставили вниманием и кулинарную часть: сначала все желающие смогли лицезреть приготовление ухи из речной рыбы, а затем еще и попробовать ее на вкус.

Больше всего корреспондента «КВ» впечатлило театрализованное представление, разыгранное здесь же, на свияжской набережной, силами военно-исторического клуба «Витязь». Сюжет прост: купеческую лодку с товаром захватывают речные разбойники. Однако, как это всегда было принято в лихие времена, между двумя бандами начался спор по поводу дележа награбленного. Это позволило слуге купца перепрятать часть ценностей.

Самодеятельные актеры очень натурально демонстрировали как разбойничьи повадки, так и навыки боя, что делало представление довольно зрелищным.

На празднике присутствовала и почти настоящая русалка. Она задавала вопросы преимущественно детской аудитории, и за правильный ответ о речных обитателях или речном транспорте можно было получить небольшой приз - игру «Мыльные пузыри». Кстати, к русалке выстроилась большая очередь. Корреспондент «КВ» тоже решил попытать удачу, а вопрос-то ему попался непростой…

Фото: Ирина Семикозова

Еще одно новшество фестиваля в этом году - выборы губернатора Волги. Шуточные, разумеется. В результате победил единственный кандидат - Артем Силкин. В торжественной речи по случаю своей победы новоявленный губернатор Волги пообещал заботиться обо всех речных обитателях, но вместе с тем и обеспечивать хороший улов рыбакам. А среди пунктов его предвыборной программы было следующее: «Создание бесплатной школы подводного красноречия для волжских рыб - чтобы они могли лучше выражать свои речные проблемы» или «Формирование службы патрульных чаек, которая будет следить за разбрасываемый с палуб теплоходов хлеб».

Также впервые в рамках «Народной лодки» проводился конкурс «Мисс Свияга». И среди семи участниц выбрали наиболее эрудированную и хозяйственную. К примеру, нужно было на скорость вычистить рыбу. Или ответить на вопрос «Через сколько населенных пунктов протекает Свияга?» Приз победительница получила тематический и весьма полезный в хозяйстве - морозильную камеру от известного зеленодольского производителя.

На каждом празднике в Свияжске присутствует Петрушка со своим народным театром. Не стал исключением и этот фестиваль. Романтическую историю со счастливым свадебным концом исполнил под звуки оваций заезжий артист-кукловод. Исполнявший, кстати, все роли один.

Силкин в очередной раз проявил себя настоящим энтузиастом. В разговоре с представителями СМИ он горячо отстаивал необходимость развития такой креативной индустрии, как создание деревянных лодок. Он и сам приобрел такую. «Если в северных регионах до сих пор строят деревянные лодки, в нашем регионе с трудом можно найти мастеров. Искусство уходит. А деревянная лодка - это как живой организм, за ней нужен уход. Она дает особое ощущение», - заметил спикер. По его словам, в Архангельске Товарищество поморского судостроения строит большое деревянное судно и вокруг этого проекта сплотились волонтеры и прочие энтузиасты. Это и есть настоящий патриотизм, истинное изучение своей истории.

Фото: Дмитрий Смирнов

На фестивале выяснилось, что в Свияжске родилась идея создать музей реки. А любой музей - это прежде всего фонды. Но без широкой народной поддержки это сложно сделать. Директор музея Артем Силкин, пользуясь случаем, рассказал о представившейся татарстанцам возможности передать бесплатно или за умеренную плату имеющиеся у них в хорошем состоянии старые моторы и советские старые лодки.

«У нас была огромная промышленность по производству как легких моторов для лодок, так и самих лодок. Названия - не перечесть. Нам бы не хотелось терять эту историю, потому что все стремительно уходит и сдается на металлолом», - поделился Силкин.

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