Чемпионат «Абилимпикс»: новые профессии и социальный лифт для ветеранов СВО

С 26 июня по 1 июля в Татарстане проходит чемпионат рабочих профессий «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. Республику на соревнованиях представляет самая многочисленная команда — 126 человек. Эксперты называют этот чемпионат не просто турниром, а эффективным механизмом профессиональной адаптации и возвращения к мирной жизни.

Команда Татарстана — самая большая

Чемпионат организован в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Конкурсанты из Татарстана будут соревноваться в разных компетенциях: «Слесарь санитарно-технических систем», «Инструктор по оказанию первой помощи», «Исполнительское мастерство (вокал)» и многих других. Часть участников уже выступали в прошлых сезонах, кто-то пробует себя в новых направлениях.

Руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по республике Гузель Удачина отметила, что многочисленность команды Татарстана говорит о высоком уровне подготовки и системной работе по реабилитации ветеранов.

Не соревнование, а социальный лифт

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, доктор педагогических наук Ольга Павлова считает, что «Абилимпикс» решает принципиально важную задачу.

«Сегодня необходимо создавать условия, при которых человек после возвращения к мирной жизни может реализовать себя в профессии, приобрести новые компетенции и вновь почувствовать свою востребованность. "Абилимпикс" — это не столько соревнование, сколько эффективный механизм профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства», — подчеркнула она.

По словам Павловой, многие участники прошлого года уже работают по тем компетенциям, в которых выступали на чемпионате. Это значит, что проект даёт измеримый результат и становится реальным социальным лифтом.

Более 800 участников и семь новых направлений

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова, присутствовавшая на церемонии открытия, отметила, что программа нынешнего «Абилимпикса» ещё насыщеннее, чем в прошлом году. Всего в чемпионате участвуют более 800 человек. Помимо основных соревнований, конкурсанты могут попробовать свои силы в семи демонстрационных направлениях, среди которых «Промышленная робототехника», «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры» и «Архитектор будущего — нейросетевое искусство».

В рамках деловой части запланированы круглые столы по вопросам реабилитации, социальной поддержки и профессионального образования ветеранов. Также предусмотрены обширная культурная и спортивная программы.

«Для ветеранов СВО "Абилимпикс" — это возможность не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики», — подчеркнула Ларионова.

Новые профессии, новые друзья

Заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Яна Сирюкова отметила, что такие проекты позволяют участникам не только продемонстрировать мастерство, но и получить востребованные компетенции, расширить круг общения, найти работодателей и почувствовать уверенность в будущем.

Депутат Госдумы Айдар Метшин, курирующий в Нижнекамском районе проект «Победа. Возвращение Героев», напомнил, что адаптация ветеранов должна включать медицинскую реабилитацию, жилищное обеспечение и социализацию.

«Наши бойцы — они именно борцы по своей сути. Им важно быть нужными, востребованными, полезными. Наша обязанность — обеспечить для этого достойные условия», — заявил Метшин.

Каждый участник — уже победитель

Тележурналист и член Общественной палаты РТ Зуфар Давлетшин считает, что «Абилимпикс» — это доказательство силы характера.

«Это очередное доказательство самому себе, что можно справиться со всем, если есть желание и характер. Каждый участник чемпионата — уже победитель, независимо от набранных баллов. Они получают новые навыки, новую профессию и обретают друзей, с которыми говорят на одном языке», — сказал он.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин добавил, что главное в чемпионате — не количество участников и не медали, а помощь человеку в открытии новой страницы жизни.

«Это не только соревнования, а профориентация, обучение, содействие трудоустройству и встреча с работодателями. Каждый участник своим примером доказывает: сила духа и стремление к развитию сильнее любых жизненных обстоятельств», — уверен Губайдуллин.