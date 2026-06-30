Центральный стадион станет точкой сбора участников ночного пробега в Казани 11 и 12 июля

В столице Татарстана в этом году одним из главных спортивных событий середины июля станет традиционный ночной пробег. Мероприятие под названием «Ночная Казань» запланировано на 11 и 12 июля. Стартовый городок и финишная зона разместятся у Центрального стадиона, а бежать участникам предстоит в вечернее и ночное время.

Организаторы из управления физической культуры и спорта подготовили программу как для взрослых любителей бега, так и для самых юных атлетов. Взрослые смогут проверить свои силы на дистанциях 5 или 10 км – участие разрешено только совершеннолетним спортсменам. Для детей предусмотрены отдельные старты в зависимости от возраста: малыши от 3 до 6 лет преодолеют 300 метров, ребята 7–10 лет побегут 600 метров, а подростки 11–17 лет поборются на километровой дистанции.

Беговые маршруты проложат по историческому центру города. Участникам предстоит пробежать по улицам Право-Булачной, Лево-Булачной и Марселя Салимжанова – так что ночная Казань откроется спортсменам с совершенно необычной, подсвеченной огнями стороны.