Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику, в пятый раз подряд понизив ключевую ставку. На итоговом в этом году заседании 19 декабря Совет директоров ЦБ принял решение о её снижении с 16,5% до 16% годовых.

Это снижение, как и предыдущее в октябре, стало сдержанным и составило 50 базисных пунктов. Такое решение полностью совпало с ожиданиями большинства аналитиков рынка. Основным фактором, позволившим регулятору смягчить политику, стало замедление инфляции. Годовой показатель на 15 декабря составил 5,8%, что ниже предыдущих значений.

Однако ЦБ отметил, что риски для ценовой стабильности сохраняются. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы выросли, а кредитная активность остаётся высокой. Регулятор рассчитывает, что после исчерпания эффекта от повышения НДС дезинфляционные процессы в экономике продолжат набирать силу на фоне сохраняющихся жёстких денежных условий.