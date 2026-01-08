В Зеленодольске планируют открыть российско-индийский центр традиционной медицины

В Татарстане рассматривают возможность создания совместного российско-индийского центра здоровья. По словам главы Агентства инвестиционного развития республики Талии Минуллиной, которые приводит ТАСС, проект может быть реализован в перспективе двух–трёх лет.

Предполагается, что объект разместят недалеко от Казани — в Зеленодольске. Сейчас, как отметила Минуллина, стороны переходят к практической проработке инициативы, включая выбор площадки и формата будущего центра.

Идея появилась осенью 2025 года во время бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», который прошёл в Казани. Тогда представитель индийского министерства AYUSH Раджеш Кумар Котечи предложил развивать в Татарстане курорт, ориентированный на традиционные индийские оздоровительные практики. Он подчеркнул, что индийский бизнес проявляет интерес к подобному проекту в регионе.

Министерство AYUSH в Индии курирует развитие аюрведы, йоги и других направлений традиционной медицины, и именно этот опыт планируется использовать при создании центра в Татарстане.