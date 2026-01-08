На трассах Татарстана снег убирают почти 400 спецмашин

В Татарстане продолжается круглосуточная очистка региональных автодорог от снега и наледи. По данным Миндортранса РТ, сегодня на трассах работают 388 единиц спецтехники, при этом в ночное время было задействовано 288 машин.

За прошедшие сутки дорожные службы использовали значительные объёмы противогололёдных материалов: более 3,9 тыс. тонн песко-соляной смеси, 86 тонн соли и около 5 тонн солевого раствора. Это позволило снизить риски на наиболее опасных участках дорог.

В министерстве отмечают, что на дорогах сохраняется гололедица, местами — сильная, и призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении нештатных ситуаций водителям рекомендуют обращаться в круглосуточную оперативную службу Минтранса по телефону (843) 291-91-91.