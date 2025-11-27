Центры занятости и соцучреждения РТ обновились в рамках федеральной программы

news_top_970_100
Республика
27 ноября 2025  10:51

В Татарстане завершена масштабная модернизация учреждений социальной сферы. В рамках федеральной программы «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры» капитальный ремонт проведен в 49 центрах занятости, расположенных в 45 муниципалитетах республики. Общий объем финансирования этих работ превысил 833,5 миллиона рублей.

На объектах полностью обновили инженерные коммуникации и внутреннюю отделку, а также установили современное оборудование и функциональную мебель. После ремонта в центрах занятости созданы комфортные условия для посетителей, включая специализированные зоны цифровых услуг, интерактивные площадки для поиска вакансий и пространства для детей. Все учреждения стали полностью доступны для маломобильных граждан.

Параллельно Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ реализовало республиканскую программу ремонта соцучреждений. В ее рамках было обновлено 31 объект в 19 муниципальных образованиях, на что направлено более 148 миллионов рублей.

Проведенная работа позволила создать современную и комфортную среду для жителей республики, которые теперь могут получать государственные услуги в сфере занятости и социального обслуживания в качественно новых условиях.

news_right_column_240_400
Новости
Жена ветерана СВО Олеся Ткачева: Меня спасали дети и работа
Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлены до 2030 года
Пассажиропоток в казанском электротранспорте вырос на 4% за 10 месяцев
Центры занятости и соцучреждения РТ обновились в рамках федеральной программы
Многодетная мама Ольга Савинцева: Секрет семейного счастья - встретить своего человека
Бюджет Татарстана на 2026 год утвержден с дефицитом
От банки до матраса: что ценного можно найти на мусорке?
От банки до матраса: что ценного можно найти на мусорке?
Проблемы поселка Константиновка: опасный мост, отсутствие тротуаров и ответ исполкома
Проблемы поселка Константиновка: опасный мост, отсутствие тротуаров и ответ исполкома