Центры занятости и соцучреждения РТ обновились в рамках федеральной программы

В Татарстане завершена масштабная модернизация учреждений социальной сферы. В рамках федеральной программы «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры» капитальный ремонт проведен в 49 центрах занятости, расположенных в 45 муниципалитетах республики. Общий объем финансирования этих работ превысил 833,5 миллиона рублей.

На объектах полностью обновили инженерные коммуникации и внутреннюю отделку, а также установили современное оборудование и функциональную мебель. После ремонта в центрах занятости созданы комфортные условия для посетителей, включая специализированные зоны цифровых услуг, интерактивные площадки для поиска вакансий и пространства для детей. Все учреждения стали полностью доступны для маломобильных граждан.

Параллельно Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ реализовало республиканскую программу ремонта соцучреждений. В ее рамках было обновлено 31 объект в 19 муниципальных образованиях, на что направлено более 148 миллионов рублей.

Проведенная работа позволила создать современную и комфортную среду для жителей республики, которые теперь могут получать государственные услуги в сфере занятости и социального обслуживания в качественно новых условиях.