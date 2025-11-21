Чистопольский часовой завод «Восток» удостоен звания «Предприятие трудовой доблести»

Чистопольский часовой завод «Восток» получил почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметив значительный вклад предприятия в Победу в Великой Отечественной войне.

В годы войны завод, эвакуированный в Чистополь осенью 1941 года, в тяжелейших условиях наладил выпуск жизненно важной продукции для фронта: минометных взрывателей, авиационных часов и другого сложного оборудования. Уже в 1943 году предприятие начало производство первых гражданских часов «Кировские».

Как отмечают эксперты, присвоение звания стало глубоко осмысленным шагом, укрепляющим историческую память. Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова подчеркнула, что «история завода – пример невероятного трудового подвига», а председатель думского комитета по контролю Олег Морозов назвал решение «по-настоящему заслуженным».

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что «тыл в годы ВОВ был таким же фронтом, где победу ковали инженеры, рабочие, женщины и подростки». По ее словам, история завода дает молодежи «живой урок патриотизма, самоотверженности и трудовой доблести».

Сегодня АО «Восток» продолжает работу, сохраняя традиции механического часового дела и выпуская как классические модели, так и специализированные приборы времени.