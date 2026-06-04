Чистопольский пенсионер отдал курьеру миллион рублей, поверив лже-прокурору

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Республика
4 июня 2026  16:31
Автор:
Владислав Косолапкин

В Чистополе 76-летний мужчина стал жертвой хорошо отлаженной мошеннической схемы, сообщает МВД по РТ. Ему позвонили на стационарный телефон и представились сотрудником прокуратуры. Звонивший сообщил, что от имени пенсионера якобы оформлена генеральная доверенность на третье лицо, которое уже пытается снять деньги с его банковских счетов.

Мужчина испугался — на накопительном счету у него была крупная сумма. Мошенник предложил два выхода: заблокировать счета на три года или снять все накопления и задекларировать их. Вскоре с пенсионером связалась женщина, назвавшаяся юристом. Она убедила его немедленно закрыть счёт и обналичить деньги, запретив сообщать сотрудникам банка настоящую причину — мол, банк может быть замешан в мошенничестве.

Для «проверки и декларирования» деньги нужно было передать специалисту, который вот-вот подъедет. Мужчина под постоянным контролем по телефону снял 1 000 025 рублей и отдал их курьеру у подъезда. Тот оставил расписку и пообещал, что средства вернутся через несколько дней.

Только на следующий день пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители проводят следственные мероприятия для установления всех причастных.

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