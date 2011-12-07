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Казанцы голосуют за парки, которые хотят видеть благоустроенными

У жителей Казани появилась возможность выбрать парки и скверы, которые будут благоустраивать в 2021-22 годах. Чтобы заявить о своем голосе, необходимо зайти на сайт госуслуг РТ, где открыт опрос по выбору общественных пространств.

Авторизованные пользователи портала должны отметить свой район проживания и не более 3 парков или скверов, которые там предложены. Или выбрать свой вариант. 

Например, в Кировском и Московском районах это парк Петрова, парк у ЖК «Салават купере», набережная Казанки, сквер на пересечении улиц Ибрагимова и волгоградская, Сад Рыбака и парк Столярова. Проголосовать можно до 25 сентября, сообщает пресс-служба районной администрации Кировского и Московского районов. 

КВ
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