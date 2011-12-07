Казанцы голосуют за парки, которые хотят видеть благоустроенными

Авторизованные пользователи портала должны отметить свой район проживания и не более 3 парков или скверов, которые там предложены. Или выбрать свой вариант.

Например, в Кировском и Московском районах это парк Петрова, парк у ЖК «Салават купере», набережная Казанки, сквер на пересечении улиц Ибрагимова и волгоградская, Сад Рыбака и парк Столярова. Проголосовать можно до 25 сентября, сообщает пресс-служба районной администрации Кировского и Московского районов.