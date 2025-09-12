Открыта регистрация на VIII туристский форум «Ориентиры будущего»

12 сентября 2025  13:27
Дмитрий Смирнов

Он пройдет совместно с I Форумом туроператоров России 9-10 октября в гостиничном комплексе «Millennium Panorama Hotels» Казани. Среди организаторов – Госкомитет РТ по туризму и Российский союз туриндустрии. Союз объединяет более 3500 компаний в этой отрасли.

Деловая программа форума будет посвящена развитию региональных принимающих компаний, которые сегодня выступают ключевыми игроками в развитии внутреннего и въездного туризма. Первый день откроется экспертными сессиями по нормативному регулированию, созданию турпродукта и внедрению инновационных технологий. Особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в туризме – от автоматизации сервиса до персонализированной генерации предложений. Второй день форума стартует с пленарной сессии «Эволюция туристической индустрии. Туроператоры будущего» с участием представителей федеральных и региональных органов власти. В рамках сессии обсудят экономическую роль туроператоров, развитие туристической инфраструктуры и государственную поддержку туристической отрасли.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте до 1 октября. 

 

