Открыта регистрация на VIII туристский форум «Ориентиры будущего»

Он пройдет совместно с I Форумом туроператоров России 9-10 октября в гостиничном комплексе «Millennium Panorama Hotels» Казани. Среди организаторов – Госкомитет РТ по туризму и Российский союз туриндустрии. Союз объединяет более 3500 компаний в этой отрасли.

Деловая программа форума будет посвящена развитию региональных принимающих компаний, которые сегодня выступают ключевыми игроками в развитии внутреннего и въездного туризма. Первый день откроется экспертными сессиями по нормативному регулированию, созданию турпродукта и внедрению инновационных технологий. Особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в туризме – от автоматизации сервиса до персонализированной генерации предложений. Второй день форума стартует с пленарной сессии «Эволюция туристической индустрии. Туроператоры будущего» с участием представителей федеральных и региональных органов власти. В рамках сессии обсудят экономическую роль туроператоров, развитие туристической инфраструктуры и государственную поддержку туристической отрасли.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте до 1 октября.