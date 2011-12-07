В казанских школах собрали 80 кг алюминия

В школах Казани автоматы по приему тары собрали более 5,3 тысяч банок, а это 80 кг алюминия. Об этом сообщает пресс-служба реализующей пилотный проект компании «РТ-Инвест».

В «РТ-Инвест» рассказали, что вся собранная с помощью фандоматов тара отправлена на переработку. По оценке компании, 20 установленных в образовательных учреждениях автоматов хватит, чтобы отправить 11,6 млн банок и бутылок на переработку вместо свалок.

Всего в столице планируется установить порядка 3 000 фандоматов.