Денис Макаров не перейдет в «Рубин»

Полузащитник Денис Макаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов» – о заключении с игроком однолетнего контракта сообщила пресс-служба самарского клуба. Ранее агент футболиста Алексей Бабырь заявлял, что вариант с переходом в «Рубин» для игрока является приоритетным, однако в итоге выбор был сделан в пользу другого клуба РПЛ.

Макаров с января 2026 года выступал за турецкий «Кайсериспор». В местной Суперлиге он провёл 13 матчей и не отличился результативными действиями, а его клуб вылетел из элитного дивизиона. Ранее полузащитник выступал за «Рубин» на протяжении полутора лет, набрав 11+1 очков по системе «гол+пас». В августе 2021 года казанцы продали игрока московскому «Динамо» за 7,5 млн евро – эта сделка стала второй по прибыли от продажи российского игрока в истории клуба.