Денис Макаров не перейдет в «Рубин»

news_top_970_100
Спорт
1 июля 2026  16:40
Автор:
Эдгар Витковский

Полузащитник Денис Макаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов» – о заключении с игроком однолетнего контракта сообщила пресс-служба самарского клуба. Ранее агент футболиста Алексей Бабырь заявлял, что вариант с переходом в «Рубин» для игрока является приоритетным, однако в итоге выбор был сделан в пользу другого клуба РПЛ.

Макаров с января 2026 года выступал за турецкий «Кайсериспор». В местной Суперлиге он провёл 13 матчей и не отличился результативными действиями, а его клуб вылетел из элитного дивизиона. Ранее полузащитник выступал за «Рубин» на протяжении полутора лет, набрав 11+1 очков по системе «гол+пас». В августе 2021 года казанцы продали игрока московскому «Динамо» за 7,5 млн евро – эта сделка стала второй по прибыли от продажи российского игрока в истории клуба.

news_right_column_240_400
Новости
Два автобусных маршрута в Казани временно отменят из-за велогонки
В Казани стартовал образовательный форум для организаторов выборов в Госдуму
Максим Топилин: Татарстанский проект электронной доски почёта может стать федеральным
«Радио Дача» приглашает вас в «Летний кинотеатр»
«Радио Дача» приглашает вас в «Летний кинотеатр»
Денис Макаров не перейдет в «Рубин»
В Татарстане в два раза выросло число сдающих ЕГЭ по татарскому языку
Ассистент Велимира Перасовича возглавил УНИКС
Участники программы «Время героев» посетили фонд «Защитники Отечества» в РТ