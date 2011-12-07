В Казани анонсировали старт второго сезона «Школы волонтеров наследия»

Зампредседателя ТРО ВООПИиК и куратор «Школы волонтеров» Фарида Забирова анонсировала старт второго сезона «Школы волонтеров наследия». Социальный практико-теоретический курс начнется в Казани 9 октября, передает ИА «Татар-информ».

По рассказу Забировой, в прошлом году программу проходило 1 606 слушателей из пять регионов страны, в этом же году для участников из десяти субъектов ее хотят сделать более углубленной по разным направлениям.

В пилотном проекте добровольцев познакомили с основными понятиями и практическими навыками в области работы с историческими зданиями. Тогда стояла задача расширить круг волонтерского движения. Сейчас казанские градозащитники поставили акцент на подготовке координаторов движения. В текущем году в «Школу волонтеров наследия» планируют отобрать 2 тыс. человек, из них в Казани набор составит человек 40.

Сообщается, что мастер-классы для участников будут проводить доктор химических наук Рустем Камалов, химик-технолог, реставратор Рустем Багров, а также мастер кузнечного дела Ян Тинчурин.

Желающим пройти «Школу волонтеров наследия» в Казани необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru или на волонтерынаследия.рф. Курс рассчитан на несколько дней и завершится уже 18 октября.