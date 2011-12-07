Речпорт Казани: здание, впавшее в анабиоз нескончаемой реконструкции

О когнитивном диссонансе

Казань — порт пяти морей. Этот статус греет душу ее жителям не меньше, чем звание третьей столицы России. Для тех, кто не в курсе, напомним, что через сеть Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского и Волго-Донского каналов, построенных в советское время, есть возможность с главной реки страны доплыть до пяти морей: Черного, Белого, Балтийского, Азовского и Каспийского. Само понятие «порт пяти морей» ввел еще Сталин при открытии канала имени Москвы и удостоил им саму столицу СССР. Потом уже оно пошло гулять по всей матушке Волге и ее притокам, ведь, по сути, таковыми могут считать себя и Чебоксары, и Пермь, и Нижний Новгород.

Но из песни слов не выкинешь. Те же, кто, как автор материала, уверовал в это расхожее мнение, при первом знакомстве с речным портом столицы Татарстана бывает смущен до глубины души когнитивным диссонансом.

Жена отправилась забрать дочку, гостившую в одном из прибрежных дачных поселков. Вернулась одна и намного раньше. Рейс отменили. Информации же об этом на сайте речпорта не было. Как не было дела и самим его сотрудникам до не ставших пассажирами людей. После такого захотелось взглянуть на эти «ворота» уже воочию. Но даже внутренне готового к состоянию психического дискомфорта ждало немало сюрпризов.

Наитие — лучший путеводитель

Сразу же с остановки общественного транспорта полагаться пришлось исключительно на наитие. При отсутствии внятной навигации других вариантов и нет. Единственный источник информации — небольшой аншлаг, на который и внимание не сразу обратишь. В глубине зеленых насаждений привлекает внимание бетонная конструкция типа летней веранды, большой и заброшенной. Здесь некогда размещались летние кассы. Теперь же, судя по стасканной сюда с окрестных помоек фрагментов мягкой мебели, ночное пристанище лиц без определенного места жительства. Вполне подходящая натура для съемок кино о потрясших страну 90-х.

От созерцания отвлекает вопрос: «Не подскажете, где здесь кассы? Стрелки правильно показывают?». Олег и Мария, молодые родители из Кирова, в отпуске приехали посмотреть Казань. Хотели еще в Свияжск наведаться. Ответа у меня нет. Но и доверяться указателям на бумаге, приклеенной тут же на стене, не советую. Наитие ведет в обратную сторону — здание без каких-либо аншлагов на фасаде можно принять за нечто административное.

Так и есть. Прочитав на дверях объявление, что билеты на интересующий их рейс на два ближайших дня проданы, кировчане разворачиваются со словами: «Ладно, хоть без детей сюда приехали. А то тащились бы через весь город…» Сказано в никуда. Но становится неловко перед гостями города.

Вспомнишь Ильфа и Петрова

Помещение речвокзала пригородных сообщений (единственное из доступных для пассажиров на сегодняшний день) сродни автовокзалу самого тривиального райцентра: и по размерам, и по антуражу — очереди у касс, пара скамеек, платный (за 5 рублей) туалет и банкомат (билеты только за наличку). Женщина по телефону делится с кем-то впечатлением от общения с кассиром: чтобы купить билет на завтра «на полвторого», надо приехать в кассы к 8 утра (!).

Надеешься, что причалы, где «провожают пароходы, совсем не так как поезда» выведут впечатления на мажор. У турникета внушительная надпись: «Выход на причалы строго по билетам». Но ситуация оказалась сродни описанной в «Золотом теленке: в подъезде 1-й Черноморской кинофабрики сидел комендант и «у всех входящих строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так».

Время полдень. От причала отходит «Москва-160», палуба заполнена пассажирами, обычными для пригородного сообщения: дачники и отдыхающие, первых отличает деловитость и хозяйственные сумки, вторых — благодушие и пакеты со снедью. Уж было собрался помахать им рукой. Но желание отбили выхлопные газы, речное судно проекта ещё середины 60-х, щедро обдало ими на прощание. На ограждении запрещающая выход за леера надпись, я бы прибавил еще одну — провожающим не стоять у кормы без противогаза.

Территорию причалов можно смело отнести к самой малолюдной среди всех общественных мест Казани. Паниковский, панически боявшийся большого скопления порядочных людей, чувствовал бы себя здесь в своей тарелке. Опять же, подходящее место для романтических свиданий.

Два мнения

Не полагаясь исключительно на свое мнение, прошу поделиться впечатлениями людей, встреченных на причале.

Привлекательного вида женщина в белом хлопковом платье и шляпке, представилась как Гузель и охотно откликнулась на просьбу:

— Мне 42 года, поэтому, что такое Советский Союз знаю не понаслышке. И все здесь а-ля СССР. Начиная от отношения кассиров. Нет и нормального интернет сайта, чтобы можно было забронировать билеты или купить онлайн. Вообще-то я планировала сначала поехать в Тетюши. По телефону меня послали в… справочную, но интонационно — куда подальше. Там я узнала, что билетов в Тетюши дают только пять на один рейс и лишь по субботам, и доступны они за пять дней до рейса. Короче купить их шансов не больше, чем выиграть в лотерею.

Поехала наугад. Подъезжаю на такси. Таксист: «Вам куда?». Я: «К кассам». Он: «А где они?». Действительно, не понять. Определилась по скоплению людей. В общем, впечатления хоть и с привкусом ностальгии, но больше негативные. Жаль, что у нас в Казани так нерационально используют возможности портового города. Потенциал-то огромный! Вон из Чебоксар к нам экскурсионные корабли ходят. А нам туда никак.

Но есть и противоположные мнения. Любовь с дочкой-старшеклассницей Полиной опоздали на полуденный рейс. Ждать следующего два часа, но это не отражается на настроении.

— Недовольны, думаю, те, кто не может адекватно оценить ситуацию. И раз им надо, то стало быть и должно быть, как им хочется. Терпение и труд все перетрут. Ситуация рано или поздно изменится. Зато доступно. Лично у нас претензий нет.

Потом собеседница признается, что это место у неё связано с романтическими воспоминаниями:

— Мой будущий муж назначил мне здесь первое свидание. Лето жаркое, как сейчас, было. Гуляли, купались, здесь пляжи хорошие были…

Речпорт, это сплошное ностальжи.

Туристы, проходите мимо

Покидал порт через причалы для швартовки крупнотоннажных судов. Четырехпалубный «Георгий Жуков» отлично смотрелся на фоне эпичного зеркального здания с буквами «КАЗАНЬ» на крыше. Пассажиров круиза направляли мимо так и не пущенного в эксплуатацию после реконструкции вокзала. Они, похоже, и не особо расстраивались, главное — хороший фон для селфи.

Казанцам, думается, хочется большего. И если уж есть у города водные ворота, то они не должны застрять между прошлым и будущим. А пока именно такое ощущение и складывается. В конце уместно будет привести слова молодого человека. С ним оказались соседями за столиком в непрезентабельном привокзальном кафе, напоминающем больше закусочную.

— Власти и жители Казани любят свой город, это можно увидеть на каждом шагу, — сказал Марк. — Поэтому непонятно, как, при наличии хорошего аэропорта, красивого железнодорожного вокзала, может быть такой неказистый речной. Ждем с нетерпением решения этого вопроса.

Ни прибавить, ни убавить.