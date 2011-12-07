В Приволжском районе Казани жилые дома и социально-значимые объекты останутся без воды на сутки

В Приволжском районе Казани с 11 июня по 12 июня без водоснабжения останутся жилые дома, детсад и школа, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что вода будет отключена в домах № 24, 26, 28, 30, 32 и 32а по улице Сафиуллина, дома №34, 34 корп. 1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40 (школа №78), 42, 42а, 44, 46а (детский сад №379), 50, 50а и 50б по улице Юлиуса Фучика.

Временные трудности возникнут в связи с тем, что из зоны строительства метро «Фучика» будут вывезены участки водопроводов.

В мэрии уточнили, что в районах отключения водоснабжения будут размещены автоцистерны с водой. Для этого необходимо подать заявку по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточнили в мэрии.