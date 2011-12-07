В Казани временно ограничат движение по улице Большая Красная

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты участки транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения на этих участках связано с ремонтными работами. Сообщается, что закрытие пройдет в три этапа:

- С 23:30 12 июня до 20:00 13 июня будет полностью закрыта для движения ул.Большая Красная на участке от ул.Театральная до ул.Батурина;

- с 20:00 13 июня до 20:00 14 июня будет полностью закрыт участок ул.Большой Красной от ул.Жуковского до ул.Театральная;

- с 20:00 14 июня до 6:00 15 июня будет полностью закрыт участок ул.Большой Красной от ул.Толстого до ул.Жуковского.