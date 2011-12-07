Из Казани в Калининград запустят новый авиарейс

Из Казани в Калининград запустят регулярные авиарейсы с 16 июля, сообщает пресс-служба Казанского аэропорта.

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на самолетах Boeing 737−800 вместительностью 189 пассажиров.

Вылеты из столицы РТ будут осуществляться по четвергам и воскресеньям с 12.00 (прибытие — в 13.55 по местному времени), вылет из Калининграда будет производиться по понедельникам и пятницам в 00.15 (прибытие — в 03.45 по местному времени).

Полеты по данному расписанию будут производиться до 23 октября 2020 года.