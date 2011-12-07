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В Вахитовском районе Казани на сутки отключат водоснабжение в некоторых домах

Отключение воды связано с работами по подключению водопровода здания по ул.К.Маркса.

В Казани с 9:00 17 июня до 6:00 18 июня произведут отключение водоснабжения в некоторых домах Вахитовского района.

Вода будет отключена по адресам: ул.Б.Красная, 58 лит.Д, ул.Гоголя, 11/56, 12/58, 13/49, 13а, 14/51, ул.Горького, 15 корпуса 1, 2, 3, ул.Жуковского, 11/48, 13/41, 8/50, ул.К.Маркса, 37, 39, 41/13, 43, 44, 44а, 46, 46а, 47, 47/2а, 48/11, 48 корпус 1; 49/13, 50/8, 51/14, 52, 53, 53а, 53б, 55/31 (гостиница), ул.К.Маркса, 54, 54а, 54б, 56/11, 58/12, 59, 59б, 60, 61 корпус 1; 62, 62а, 64 (музей), 64 корпус 1; 66, 68 (КНИТУ), ул.Муштари, 31/55, 33а, 33б.

Причиной временных неудобств называют работы по подключению водопровода здания по ул.К.Маркса.

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