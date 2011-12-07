Казанские парковки по субботам снова начали работать бесплатно

На сайте мэрии столицы появилась информация об изменении режима работа муниципальных парковок.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани отменят бесплатную парковку по субботам и будням с 18:00. Изменения вступили в силу с 18 октября.

Однако теперь на парковках столицы Татарстана наблюдается загруженность и высокая востребованность парковочных мест. По этой причине, а также в целях поддержки малого и среднего бизнеса, местные власти приняли решение о продлении льготного режима парковок до 31 января 2021 года.

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