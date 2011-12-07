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Казанские парковки по субботам снова начали работать бесплатно

Парковка будет бесплатной до конца января следующего года. 

На сайте мэрии столицы появилась информация об изменении режима работа муниципальных парковок.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани отменят бесплатную парковку по субботам и будням с 18:00. Изменения вступили в силу с 18 октября.

Однако теперь на парковках столицы Татарстана наблюдается загруженность и высокая востребованность парковочных мест. По этой причине, а также в целях поддержки малого и среднего бизнеса, местные власти приняли решение о продлении льготного режима парковок до 31 января 2021 года.

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