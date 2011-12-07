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В Казани у Русско-Немецкой Швейцарии обнаружили несанкционированный причал для лодок

Бетонный спуск к реке для лодок мог быть обустроен дачниками СНТ «Дружба», предположил экоактивист.

В Казани у Русско-Немецкой Швейцарии обнаружили несанкционированный причал для лодок. Об этом сообщает ИА «Татар-информ.

По словам экоактивиста Тимура Ескараева, бетонный спуск к реке для лодок мог быть обустроен дачниками СНТ «Дружба». «Они там прокопали мощный канал метров пять шириной в Казанку, — рассказал он, добавив, что Казанка до Компрессорного моста является официальной территорией Куйбышевского водохранилища.

«Таких объектов здесь не должно быть. Неизвестные люди там положили бетонные плиты. Возможно, они хотят здесь что-то построить», — предположил Ескараев.

КВ
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