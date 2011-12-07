Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Реконструкция парка «Чёрное озеро» завершится этим летом

Территория «Чёрного озера» будет разделена на шесть зон — озеро, рестораны, открытая площадка, центральная площадь, роща и восточный вход с Аркой влюблённых.

Летом 2021 года завершатся строительные работы третьего этапа реконструкции парка «Чёрное озеро». Работы проводятся по республиканской программе благоустройства общественных пространств. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Роберт Гарипов.

«Сейчас стартуют работы по „формированию благоприятной городской среды“. Территория парка превратится в цветущие сады и преобразится главный символ парка — „Арка влюбленных“. Произойдет воссоздание двух исторических павильонов, где одно из строений будет предназначаться для коворкинга и проката, а второе — для кафе», — сказал Гарипов.

По проекту территория «Чёрного озера» будет разделена на шесть зон — озеро, рестораны, открытая площадка, центральная площадь, роща и восточный вход с Аркой влюблённых.

Парк «Чёрное озеро» считается одним из самых старых объектов культурного наследия. Парк имеет особенную достопримечательность — «Арку влюбленных» необыкновенной эллиптической формы с акустическим эффектом.

КВ
Лента новостей