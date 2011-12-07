Завтра в ряде казанских домов не будет электричества

20 ноября в ряде домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов города будет отключено электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Причина: плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей. Список адресов и график отключения можно посмотреть здесь.