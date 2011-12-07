В день авиашоу отменяется катанье по Казанке на лодках

В предстоящую субботу, 25 июля над акваторией реки Казанки развернется масштабное авиационное шоу, посвященное празднованию Дню военно-воздушных сил России «Я выбираю небо»!

В связи с этим и с целью обеспечения безопасности жизни людей вводится запрет на использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на реке Казанке — от моста Миллениум до Кремлевской дамбы, 25 июля с 12.00 до 20.00 часов, сообщает пресс-служба МЧС Республики Татарстан.